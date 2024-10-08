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Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры

Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Испании по футболу Андрес Иньеста объявил о завершении выступлений в профессиональном спорте.

Решение он объявил на специальной церемонии.

"Я очень рад, что осуществил свою мечту. Моя спортивная карьера была похожа на историю, потому что я испытал лучшее на профессиональном уровне", - приводит слова 40-летнего Иньесты Mundo Deportivo.

"Я постараюсь проделать отличную работу в другом статусе, и это будет следующим шагом - с большим энтузиазмом и огромным желанием", - добавил испанец.

Иньеста – чемпион мира, двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании. В составе "Барселоны" девять раз выиграл чемпионат Испании, семь раз – Суперкубок Испании, шесть – Кубок Испании, четыре – Лигу чемпионов УЕФА, по три – Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира. Будучи игроком "Виссел Кобе", по разу выиграл чемпионат и Суперкубок Японии, а также Кубок Императора.

футбол Андрес Иньеста
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