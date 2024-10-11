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Малкин первым из россиян сделал 800 голевых передач в НХЛ

Малкин первым из россиян сделал 800 голевых передач в НХЛ
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - "Питтсбург" одолел "Детройт" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)

Две голевые передачи в составе "Питтсбурга" оформил на своей счет российский нападающий Евгений Малкин. Он стал первым среди своих соотечественников, которому удалось достичь этой отметки.

В общей сложности 38-летний хоккеист провел в регулярных чемпионатах НХЛ 1147 матчей и, помимо 800 голевых передач, провел 498 голов, набрав, таким образом, по системе "гол+пас" 1298 очков.

Малкин стал играть за "Питтсбург" с сезона-2006/07 после выступлений за магнитогорский "Металлург". В составе "Питтсбурга" он стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

Евгений Малкин НХЛ хоккей Металлург Питтсбург
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