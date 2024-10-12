Определились еще шесть чемпионов России по боксу-2024

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Иркутске состоялся второй день финалов чемпионата России по боксу среди мужчин-2024.

В весовой категории до 51 кг Баир Батлаев (Бурятия) одолел Ахтема Закирова (Крым).

В категории до 57 кг Эдуард Саввин (Санкт-Петербург) взял верх над Андреем Пегливаняном (Краснодарский край) – 5:0.

В весе до 63,5 кг Илья Попов (Санкт-Петербург) одолел Сандана Санданова (Бурятия) – 5:0.

Игорь Свиридченков (Воронежская область) стал сильнейшим среди спортсменов до 71 кг. В финале он одолел Сергея Колденкова (Нижегородская область)

В весовой категории до 80 кг Ильяс Магомедов (Дагестан) одолел Никиту Воронова (Белгородская область).

В весе до 92 кг Егор Плоцын (Московская область) оказался сильнее Рамазана Дадаева (Владимирская область).