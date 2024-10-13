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Кремлев назвал триумфом российского бокса бой Бетербиева с Биволом

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев поздравил россиянина Артура Бетербиева с победой над соотечественником Дмитрием Биволом в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

"От всей души поздравляю Артура с победой, но при этом хочу сказать, что проигравшего в этом бою нет. Оба участника боя – победители, оба – чемпионы. А главный победитель – российский бокс!" - сказал Кремлев журналистам.

СпортАртур Бетербиев победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира по боксуАртур Бетербиев победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира по боксуЧитать подробнее

По мнению руководителя организации, оба боксера показали великолепное мастерство, по-настоящему бойцовский характер. "Продемонстрировали российскую школу бокса, которая является одной из лучших в мире", - сказал Кремлев.

Глава IBA также отметил, что поединок Бетербиева с Биволом подтвердил то, что бокс является флагманом спорта.

Бой прошел в Эр-Рияде, победу присудили Бетербиеву решением судей.

Для 39-летнего Бетербиева это 21-я победа на профессиональном ринге. Он остается непобежденным боксером, однако бой против Бивола оказался для него первым, который не завершился досрочно.

33-летний Бивол потерпел первое поражение. На его счету 22 победы (11 - нокаутом).

бокс IBA Умар Кремлев Артур Бетербиев Дмитрий Бивол
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