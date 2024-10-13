Агрба не уверен, что Бетербиеву стоит оставаться в боксе после победы над Биволом

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Чемпион IBF Intercontinental и WBA Continental в первом полусреднем весе, боксер RCC Boxing Promotions Харитон Агрба считает, что россиянин Артур Бетербиев, став абсолютным чемпионом мира, достиг всего в карьере.

"Артуру 39 лет, он уже завоевал, получается, все, что можно было, по крайней мере, в этом весе. Он стал абсолютным чемпионом мира. Не вижу смысла дальше ему боксировать, если честно. Хотя реванш с Биволом, считаю, был бы многим интересен. Потому что бой действительно был близким. Но это уже ему решать. Нужно этот реванш давать или нет", - сказал Агрба "Интерфаксу".

В ночь на 13 октября по московскому времени Бетербиев одолел своего соотечественника Бивола, победу присудили решением судей по окончании 12 раундов.

"Могу сказать, что Бивол большой молодец. И оба достойны звания быть абсолютного чемпиона мира. Биволу реванш более интересен. Потому как он молодой и голодный и хочет свою мечту осуществить стать абсолютным чемпионом мира", - отметил Агрба.

По мнению собеседника агентства, "бой получился очень близким, интересным, напряженным".

"Прям был такой накал эмоций во время боя. И каждый раунд переходил то в одну, то в другую сторону. Бой оказался очень близким и считаю, что каждый из боксеров достоян звания абсолютного чемпиона мира. Но судья увидели, что в этом бою чемпионом был именно Артур Бетербиев. С чем я его поздравляю, он стал абсолютным чемпионом мира. Это большая победа для всех нас и для мира бокса", - сказал он.

"Могу еще сказать, что оба боксера показали очень высокий уровень. И за этим было приятно и интересно наблюдать. Получился действительно классный, зрелищный бой", - отметил Агрба.

Для 39-летнего Бетербиева это 21-я победа на профессиональном ринге. Он остается непобежденным боксером, однако бой против Бивола оказался для него первым, который не завершился досрочно.

33-летний Бивол потерпел первое поражение. На его счету 22 победы (11 - нокаутом).