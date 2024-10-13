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Кириенко выступила за бой-реванш между Биволом и Бетербиевым

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол доказали, что являются лучшими в мире, заявила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко, комментируя их поединок за звание абсолютного чемпиона мира.

"Просто фантастическое выступление, за что я очень хочу поблагодарить и поздравить обоих наших спортсменов. Дима Бивол и Артур Бетербиев – гордость российского бокса, это настоящие примеры для подражания", - приводит слова Кириенко пресс-служба Федерации бокса России.

СпортАртур Бетербиев победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира по боксуАртур Бетербиев победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира по боксуЧитать подробнее

"Наши боксеры показали бокс самого высокого уровня, доказав, что являются лучшими в своем деле", - добавила генсек организации.

Победу в поединке одержал Бетербиев по решению судей после окончания 12 раундов. Бой прошел в Эр-Рияде.

"Сегодня руку подняли Артуру, и он стал абсолютным чемпионом мира, с чем я его от всего сердца и поздравляю. Артур – большой молодец! Но сразу после поединка пошли разговоры о проведении реванша, и считаю это вполне актуальным. От еще одного такого противостояния выиграют болельщики бокса. А пока бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола 12 октября в Эр-Рияде должен претендовать на звание лучшего в 2024 году", - заявила Кириенко.

Для 39-летнего Бетербиева это 21-я победа на профессиональном ринге. Он остается непобежденным боксером, однако бой против Бивола оказался для него первым, который не завершился досрочно.

33-летний Бивол потерпел первое поражение. На его счету 22 победы (11 - нокаутом).

Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Татьяна Кириенко
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