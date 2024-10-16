Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру на турнире в Эр-Рияде

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от итальянца Янника Синнера в четвертьфинале выставочного турнира "Шлем шести королей" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу Синнера.

Синнер является первой ракеткой мира, Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает пятое место.

В полуфинале Синнер сыграет с сербом Новаком Джоковичем, который в эту стадию включен автоматически – как и испанец Рафаэль Надаль.

Призовой фонд турнира - $13,5 млн евро. Каждому участнику гарантированно достанется по $1,5 млн. победитель получит $6 млн.