Аутсайдер КХЛ второй раз за месяц сменил главного тренера

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Галым Мамбеталиев стал новым главным тренером "Барыса", сообщается на сайте астанинского хоккейного клуба.

Срок действия контракта с казахстанским специалистом составит три года.

"Помогать Галыму Баубековичу будут Вячеслав Буцаев, Евгений Королев и Олег Ромашко", - говорится в сообщении.

Предыдущим главным тренером "Барыса" был назначенный сейчас ассистентом наставника Буцаев. Сам Буцаев возглавил команду 24 сентября, после увольнения Дэвида Немировски.

"Барыс" является аутсайдером КХЛ, в 16 матчах этого сезона команда набрала 7 очков.