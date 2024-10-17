Аутсайдер КХЛ второй раз за месяц сменил главного тренера
Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Галым Мамбеталиев стал новым главным тренером "Барыса", сообщается на сайте астанинского хоккейного клуба.
Срок действия контракта с казахстанским специалистом составит три года.
"Помогать Галыму Баубековичу будут Вячеслав Буцаев, Евгений Королев и Олег Ромашко", - говорится в сообщении.
Предыдущим главным тренером "Барыса" был назначенный сейчас ассистентом наставника Буцаев. Сам Буцаев возглавил команду 24 сентября, после увольнения Дэвида Немировски.
"Барыс" является аутсайдером КХЛ, в 16 матчах этого сезона команда набрала 7 очков.