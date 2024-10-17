Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Нападающий "Аль-Насра" (Саудовская Аравия) и сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes.

Его доход в 2024 году составил $285 млн. Из них $220 млн составила зарплата, $65 млн – доходы вне поля (рекламные контракты).

Второе место в рейтинге занимает форвард "Интер Майами" США и сборной Аргентины Лионель Месси - $135 (60+75) млн. На третьей строчке находится нападающий "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) и сборной Бразилии Неймар - $110 (80+30) млн.

В топ-5 также присутствуют нападающий Карим Бензема из саудовского "Аль-Иттихада" и сборной Франции - $104 (100+4) млн, а также форвард испанского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе - $90 (70+20) млн.

В десятке рейтинга четыре футболиста представляют чемпионат Саудовской Аравии, три – Английскую премьер-лигу, два – испанскую Примеру, один – североамериканский чемпионат MLS.