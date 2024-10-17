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Экс-футболист "Спартака" Макгиди завершил карьеру

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной Ирландии по футболу Эйден Макгиди завершил выступления в профессиональном спорте.

"Спустя 20 лет после моего дебюта в "Селтике" я официально объявляю об уходе. Мне посчастливилось воплотить свою мечту, выступить в Лиге чемпионов, чемпионатах Европы. Я глубоко благодарен всем, с кем мне посчастливилось играть и с кем я встречался на протяжении всего этого пути", - приводит слова 38-летнег Макгиди Irish Independent.

"Мне повезло играть за столько великих команд в Шотландии, Англии и России, блестящие воспоминания о лучших клубах. Я никогда не забуду волшебные времена, когда выступал за сборную Ирландии на протяжении 13 лет", - отметил футболист.

Макгиди перешел в "Спартака" из шотландского "Селтика" в 2010 году, с 2014 года выступал сначала за "Эвертон", затем – за ряд других английских, а затем шотландских клубов. В "Селтике" ирландец стал трехкратным чемпионом Шотландии, в "Спартаке" - серебряным призером чемпионата России.

Спартак футбол Эвертон Селтик Эйден Макгиди
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