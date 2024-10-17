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СКА обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Петербургский СКА победил московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Результат матча, победитель которого определился в овертайме, - 5:4 (2:1, 2:1, 0:2, 1:0) в пользу хозяев.

В составе СКА голы провели Тони Деанджело (8-я минута), Сергей Плотников (15), Арсений Грицюк (26), Василий Глотов (40), Александр Никишин (63). Авторы голов в составе ЦСКА: Алексей Чуркин (18), Прохор Полтапов (24), Егор Фатеев (43), Максим Соркин (55).

СКА набрал 23 очка в 17 матчах и занимает второе место в Западной конференции КХЛ. На пять очков он отстает от ярославского "Локомотива". ЦСКА – на шестой строчке, 20 баллов в 17 встречах.

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