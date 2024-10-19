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Вадим Шипачев побил рекорд по числу матчей в КХЛ

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев стал рекордсменом по числу матчей в Национальной хоккейной лиге.

Он вышел на лед в составе нижнекамского "Нефтехимика" в субботу, эта игра стала для 37-летнего россиянина 1002 в КХЛ. До этого рекорд принадлежал экс-защитнику магнитогорского "Металлурга" и уфимского "Салавата Юлаева" Евгению Бирюкову (1001 игра).

Ранее в КХЛ Шипачев играл за "Северсталь", СКА, московское "Динамо", "Ак Барс".

Шипачев и Бирюков – единственные, кто сыграл свыше 1000 матчей в КХЛ.

КХЛ хоккей Евгений Бирюков Вадим Шипачев
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