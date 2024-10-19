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"Краснодар" разгромил "Спартак" и вновь стал лидером РПЛ

"Краснодар" разгромил "Спартак" и вновь стал лидером РПЛ
Эдуард Сперцян ("Краснодар") и Наиль Умяров ("Спартак") во время матча
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 3:0 победили московский "Спартак" в гостевом матче 12-го тура чемпионата России.

На 8-й минуте гол провел Кевин Ленини, на 45+1 – Виктор Са, на 90+6 состоялся автогол спартаковца Хесуса Медины.

"Краснодар" набрал 30 очков и вновь вышел на первое место в турнирной таблице. В тройку лидеров также входят петербургский "Зенит" (29) и московский "Локомотив" (27).

"Спартак" - на шестом месте, 19 баллов.

Краснодар РПЛ Спартак футбол
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