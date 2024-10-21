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Леклер выиграл Гран-при США "Формулы-1"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Монегаск Шарль Леклер из Ferrari стал победителем Гран-при США, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым стал его напарник по команде испанец Карлос Сайнс. Третье место занял нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull).

В личном зачете лидерство продолжает удерживать Ферстаппен, в активе которого 354 очка. Второе место занимает британец Ландро Норрис, пилот McLaren набрал 297 баллов. В тройке лучших также Леклер (275).

Следующий гоночный уикенд пройдет в рамках Гран-при Мексики 25-27 октября.

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