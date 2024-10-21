Соболенко стала первой ракеткой мира

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Белоруска Арина Соболенко вышла на первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Она опередила опустившуюся на второе место представительницу Польши Игу Швентек.

Улучшила свои позиции и первая ракетка России Дарья Касаткина. В рейтинге WTA она поднялась с 11-го на девятое место.

В воскресенье Касаткина выиграла турнир в Китае, в финале взяв верх над своей соотечественницей Миррой Андреевой. Сама Андреева также поднялась на две строчки и теперь располагается на 17-м месте.