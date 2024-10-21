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Канадский хоккеист "Динамо" Пакетт получил гражданство РФ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Нападающий московского хоккейного клуба "Динамо" канадец Седрик Пакетт стал гражданином России.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, говорится на сайте правовой информации.

Обладатель Кубка Стэнли-2020 Национальной хоккейной лиги в составе клуба "Тампа-Бэй" играет в "Динамо" с 2023 года. В составе столичной команды он провел в регулярных чемпионатах 74 матча и набрал 46 (30+16 по системе "гол+пас") очков.

Владимир Путин хоккей Динамо РФ Седрик Пакетт Национальная хоккейная лига Тампа-Бэй
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