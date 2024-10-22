Даниил Медведев завоевал путевку на Итоговый турнир ATP

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обеспечил себе место среди участников Итогового турнира ATP. Об этом сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов.

В соревновании примут участники восемь лучших теннисистов мира согласно рейтингу мира по итогам года. До Медведева участие в турнире себе обеспечили Янник Синнер (Италия), Карлос Алькарас (Испания), Александр Зверев (Германия).

Итоговый турнир ATP пройдет с 10 по 17 ноября в Турине.

Действующий победитель – серб Новак Джокович. Медведев выигрывал турнир в 2020 году.