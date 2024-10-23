Определились все пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - По итогам группового раунда Пути РПЛ Кубка России по футболу сформировались все пары 1/4 финала турнира.
Они выглядят следующим образом:
"Спартак" - "Ростов"
"Динамо" (Москва) – "Локомотив"
"Рубин" - ЦСКА
"Зенит" - "Ахмат"
Первые матчи пройдут 5-7 ноября, ответные – 26-28 ноября. Победители выйдут в следующий раунд, проигравшие перемещаются в "нижнюю" сетку Пути регионов.
Действующий обладатель Кубка России – "Зенит".