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"Барселона" разгромила "Баварию" в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Футболисты испанской "Барселоны" со счетом 4:1 победили немецкую "Баварию" в домашнем матче третьего тура Лиги чемпионов УЕФА.

Хет-трик оформил Рафинья, его голы состоялись на 1-й, 45-й, 56-й минутах. Также гол за "Барселону" провел Роберт Левандовски (56).

Автором единственного гола у "Баварии" стал Харри Кейн (18).

Результаты остальных матчей игрового дня:

"Аталанта" - "Селтик" - 0:0

"Брест" - "Байер" - 1:1

"Атлетико" - "Лилль" - 1:3

"Бенфика" - "Фейеноорд" - 1:3

"Зальцбург" - "Динамо" (Загреб) – 0:2

"Манчестер Сити" - "Спарта" - 5:0

"Лейпциг" - "Ливерпуль" - 0:1

"Янг Бойз" - "Интер" - 0:1.

Лига чемпионов с этого сезона проводится по новому формату. В соревновании принимают участие 36 команд, и все они объединены в одну группу. Так, "Барселона" занимает 10-е место (6 очков), "Бавария" - 23-е (3). В тройку лидеров входят английские "Астон вилла", "Ливерпуль" (по 9 баллов) и "Манчестер Сити" (7).

Каждый клуб в Лиге чемпионов сыграет по восемь матчей с разными командами (с четырьмя по разу дома, с четырьмя – в гостях).

Первые восемь команд напрямую выходят в 1/8 финала, еще 16 – в 1/16 финала, остальные выбывают из турнира.

футбол Лига чемпионов УЕФА
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