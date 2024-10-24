"Барселона" разгромила "Баварию" в Лиге чемпионов УЕФА
Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Футболисты испанской "Барселоны" со счетом 4:1 победили немецкую "Баварию" в домашнем матче третьего тура Лиги чемпионов УЕФА.
Хет-трик оформил Рафинья, его голы состоялись на 1-й, 45-й, 56-й минутах. Также гол за "Барселону" провел Роберт Левандовски (56).
Автором единственного гола у "Баварии" стал Харри Кейн (18).
Результаты остальных матчей игрового дня:
"Аталанта" - "Селтик" - 0:0
"Брест" - "Байер" - 1:1
"Атлетико" - "Лилль" - 1:3
"Бенфика" - "Фейеноорд" - 1:3
"Зальцбург" - "Динамо" (Загреб) – 0:2
"Манчестер Сити" - "Спарта" - 5:0
"Лейпциг" - "Ливерпуль" - 0:1
"Янг Бойз" - "Интер" - 0:1.
Лига чемпионов с этого сезона проводится по новому формату. В соревновании принимают участие 36 команд, и все они объединены в одну группу. Так, "Барселона" занимает 10-е место (6 очков), "Бавария" - 23-е (3). В тройку лидеров входят английские "Астон вилла", "Ливерпуль" (по 9 баллов) и "Манчестер Сити" (7).
Каждый клуб в Лиге чемпионов сыграет по восемь матчей с разными командами (с четырьмя по разу дома, с четырьмя – в гостях).
Первые восемь команд напрямую выходят в 1/8 финала, еще 16 – в 1/16 финала, остальные выбывают из турнира.