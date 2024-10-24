Чемпион АСА Витрук уверен в победе Анкалаева над Ракичем на турнире UFC

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Чемпион АСА в легчайшем весе боец команды "Рать" Павел Витрук считает, что россиянин Магомед Анкалаев одержит досрочную побед над австрийцем Александром Ракичем на турнире UFC 308 в Абу-Даби.

"Как мне видится ситуация в бою Ракича и Анкалаева… Для Магомеда дело даже не в сопернике – не то, чтобы он был для него тяжелым. Тут, скорее, вопрос в ответственности, ведь в случае победы появится долгожданный шанс все-таки подраться за титул еще раз. Поэтому тут зависит от того, как он взвалит на себя этот груз. А Ракич, думаю, не конкурент для Анкалаева. Это касается всех аспектов. Понятно, что это полутяжелый вес, и тут каждый удар может решить исход, но все-таки Магомед намного лучше Ракича во всех аспектах. Думаю, Магомед победит досрочно – где-то в 2-3 раунде", - сказал Витрук "Интерфаксу".

Турнир UFC 308 пройдет в Абу-Даби 26 октября.