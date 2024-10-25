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Романцев затруднился выделить лучшего действующего футболиста России

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России по футболу Олег Романцев не стал выделять конкретного игрока, которого можно назвать лучшим из действующих в России.

"На этот вопрос не могу ответить четко, потому что сейчас такого явного лидера нет. В каждой игре кто-то выделяется – то один кто-то в "Локомотиве" забивает, то другой в "Зените" забивает. Но одну фамилию так вот четко я бы не назвал. Но вопрос интересный", - заявил Романцев на встрече с журналистами и юными блогерами в Чебоксарах, где состоялось открытие филиала академии "Спартака".

В списке бомбардиров нынешнего чемпионата России лидируют полузащитники "Зенита" Максим Глушенков и "Локомотива" Алексей Батраков, забившие по 7 голов. При этом травмированному позже Глушенкову это удалось сделать в семи матчах, Батраков на это потратил 12 встреч.

Зенит Локомотив Олег Романцев Спартак футбол Алексей Батраков Максим Глушенков
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