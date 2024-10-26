Менеджер Скаредин считает, что Уиттакер победит Чимаева на турнире UFC

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Руководитель команды "Рать", известный менеджер Александр Скаредин поделился своими ожиданиями от противостояния выступающего за ОАЭ Хамзата Чимаева и экс-чемпиона UFC в среднем весе австралийца Роберта Уиттакера. Этот бой будет соглавным на турнире UFC 308 в Абу-Даби.

"Тут крутой матчмейкинг в плане составления пары. Оба бойца воспринимаются профессиональным сообществом и болельщиками как спортсмены очень высокого уровня. Уиттакер был чемпионом, проходил войны с топами. У Хамзата огромный кредит, плюс есть потенциал. Ему за последнее время было выдано много авансом, и теперь как раз настало то время, когда эти авансы надо отрабатывать. Но мне кажется, что Уиттакер все-таки сможет одержать победу. Наверное, единогласным решением", - сказал Скаредин "Интерфаксу".

Турнир UFC 308 пройдет 26 октября.