"Зенит" и "Локомотив" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Центральный матч 13-го тура чемпионата России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" завершился со счетом 1:1.

Игра прошла в Санкт-Петербурге.

На 51-й минуте Андрей Мостовой вывел "Зенит" вперед, на 68-й Алексей Батраков сравнял счет.

Для 19-летнего Батракова это восьмой гол в нынешнем чемпионате, полузащитник вышел в единоличные лидеры в списке лучших бомбардиров РПЛ-2024/25. До этого он делил первое место с полузащитником "Зенита" Максимом Глушенковым, на счету которого 7 голов.

Команды – соседи по турнирной таблице. "Зенит", набрав 30 очков, занимает второе место. У "Локомотива" на два очка меньше, москвичи на третьей строчке.

На первом месте – "Краснодар", который имеет игру в запасе, ее он проведет 28 октября с "Крыльями Советов" в Самаре.