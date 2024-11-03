Стартовавший с 17-й позиции Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Нидерландец Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Бразилии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе и третье места заняли выступающие за Alpine французы Эстебан Окон и Пьер Гасли.

Между тем, Ферстаппен стартовал в гонке с 17-й позиции.

Ферстаппен упрочил лидерство в личном зачете чемпионата, в его активе 393 балла. Второе место занимает пилот Ferrari британец Ландро Норрис (331), третье – монегаск Шарль Леклер из Ferrari (307).

Следующий гоночный уикенд пройдет 22-24 ноября в Лас-Вегасе.