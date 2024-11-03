Поиск

Лидер РПЛ "Краснодар" выиграл 11-й матч чемпионате подряд

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 4:0 разгромили "Оренбург" в домашнем матче 14-го тура чемпионата России.

Голы в этом матче провели Кевин Ленини (38-я минута), Данила Козлов (73), Эдуард Сперцян (790. Джон Кордоба (88).

"Краснодар" набрал 36 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата. Действующий чемпион России петербургский "Зенит" занимает второе место, отставание составляет три балла. "Оренбург" - на последнем месте, 13 очков.

Между тем, для "Краснодара" победа стала 11-й победой подряд. В последний к настоящему моменту раз "Краснодар" недосчитался очков в матче чемпионата в третьем туре: 4 августа команда сыграла вничью (0:0) в гостевой игре с воронежским "Факелом".

Краснодар Зенит Оренбург РПЛ футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Стартовавший с 17-й позиции Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии

Российская теннисистка Шнайдер выиграла турнир в Гонконге

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 35 шайб

"Спартак" обыграл ЦСКА в матче РПЛ с драками и удалениями

"Спартак" обыграл ЦСКА в матче РПЛ с драками и удалениями

Массовая драка игроков произошла в матче РПЛ ЦСКА – "Спартак"

"Зенит" победил махачкалинское "Динамо" в РПЛ, "Локомотив" обыграл "Рубин"

Поветкин назвал ерундой и сказками обвинения в нарушении антидопинга

Поветкин назвал ерундой и сказками обвинения в нарушении антидопинга

Рубен Аморим стал новым главным тренером "Манчестер Юнайтед"

Рубен Аморим стал новым главным тренером "Манчестер Юнайтед"

Россиянин Садулаев стал шестикратным чемпионом мира по вольной борьбе

Поветкина отстранили по подозрению в нарушении антидопинга

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });