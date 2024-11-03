Лидер РПЛ "Краснодар" выиграл 11-й матч чемпионате подряд

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 4:0 разгромили "Оренбург" в домашнем матче 14-го тура чемпионата России.

Голы в этом матче провели Кевин Ленини (38-я минута), Данила Козлов (73), Эдуард Сперцян (790. Джон Кордоба (88).

"Краснодар" набрал 36 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата. Действующий чемпион России петербургский "Зенит" занимает второе место, отставание составляет три балла. "Оренбург" - на последнем месте, 13 очков.

Между тем, для "Краснодара" победа стала 11-й победой подряд. В последний к настоящему моменту раз "Краснодар" недосчитался очков в матче чемпионата в третьем туре: 4 августа команда сыграла вничью (0:0) в гостевой игре с воронежским "Факелом".