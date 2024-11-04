Пять золотых медалей завоевали россияне на первенстве мира по боксу
Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Российские боксеры стали обладателями пять золотых, двух серебряных и одной бронзовой медали на прошедшем в Черногории первенстве мира среди спортсменов 17-18 лет.
Золотые медали завоевали Вячеслав Рогозин (до 54 кг), Платон Козлов (до 60 кг), Руслан Шихмамбетов (до 80 кг), Снежана Кузнецова (до 52 кг) и Диана Сикстус (до 54 кг).
Серебряными призерами стали Алексей Гуков (до 71 кг) и Камиль Джамаев (до 86 кг), бронзовым – Софья Душина (свыше 81 кг).
Россияне выступили под флагом и гимном РФ.
Общий призовой фонд турнира составил $500 тыс.
Первенство мира было организовано Международной ассоциацией бокса (IBA).