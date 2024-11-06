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ФХР выступила против создания Ярмарки юниоров в КХЛ

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России выступила с заявлением, в котором критикует планы по созданию системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами лиги – Ярмарки юниоров.

В ФХР обратили внимание на то, что "предыдущий опыт проведения Драфта/Ярмарки юниоров КХЛ показывает, что эта процедура копирует североамериканский драфт, существующий более 60 лет в системе спорта США и Канады".

"Российская экономика подготовки профессионального хоккеиста в корне отличается от североамериканской, и потому драфтовая система распределения молодых игроков не работает в условиях отечественного хоккея, так как доведение юного спортсмена до профессионального контракта осуществляется на средства школы или хоккейного клуба", - говорится в заявлении, текст которого распространила пресс-служба ФХР.

В ФХР подчеркнули, что в североамериканских странах хоккейные школы являются частными предприятиями, чей доход базируется на оплате за обучение своих детей. Тогда как в России школы функционируют "благодаря региональным, муниципальным бюджетам, средствам спонсоров".

"Выбор талантливого игрока хоккейным клубом против его воли может способствовать его отъезду в иностранные лиги, что идет вразрез с позицией Президента РФ В. В. Путина по противодействию оттоку молодых игроков", - отмечается в заявлении.

Таким образом, подытожили в ФХР, "предлагаемая КХЛ процедура Ярмарки – системы распределения прав на талантливых юниоров между клубами лиги – разрушает созданную систему отечественного хоккея".

Ранее КХЛ создала рабочую группу о создании Ярмарки юниоров.

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