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Четыре золотые медали завоевали самбисты России в первый день ЧМ в Астане

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Четыре золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали завоевали россияне в первый соревновательный день чемпионата мира-2024 в Астане.

Обладателями наград высшего достоинства стали Денис Калинин (категория веса – до 91 кг), Шейх-Мансур Хабибулаев (до 64 кг), Абусупиян Алиханов (до 88 кг), Вера Лоткова (до 54 кг).

СпортРоссиянка Лоткова стала первой в истории чемпионкой мира по боевому самбоЧитать подробнее

Серебряными призерами стали Татьяна Федорова (до 50 кг), Екатерина Дорошенко (до 65 кг), Ольга Артошина (свыше 80 кг), Яна Полякова (до 72 кг).

На третьей ступени пьедестала почета разместился Степан Солдатенков (свыше 98 кг).

Впервые в программу чемпионата мира по самбо включены боевое самбо среди женщин и самбо слепых. Таким образом, Лоткова стала первой в истории чемпионкой мира в женском боевом самбо.

ЧМ в Астане проходит с 8 по 10 ноября, россияне выступают под флагом Международной федерации самбо (ФИАС).

ФИАС самбо Астана
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