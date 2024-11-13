Андрей Рублев проиграл второй матч на Итоговом турнире ATP

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в матче Итогового турнира ATP.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (10:8) в пользу испанца.

В мировом рейтинге Рублев занимает восьмое место, Алькарас – третье.

Для россиянина это второе поражение подряд на турнире, в первом матче он уступил немцу Александру Звереву. Алькарас одержал первую победу, до этого уступив норвежцу Касперу Рууду.

Три теннисиста в группе В выиграли по матчу – Зверев, Рууд, Алькарас, у немца и норвежца имеется игра в запасе. Рублев, которому осталось сыграть с Руудом, пока не имеет побед.