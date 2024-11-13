Поиск

Андрей Рублев проиграл второй матч на Итоговом турнире ATP

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в матче Итогового турнира ATP.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (10:8) в пользу испанца.

В мировом рейтинге Рублев занимает восьмое место, Алькарас – третье.

Для россиянина это второе поражение подряд на турнире, в первом матче он уступил немцу Александру Звереву. Алькарас одержал первую победу, до этого уступив норвежцу Касперу Рууду.

Три теннисиста в группе В выиграли по матчу – Зверев, Рууд, Алькарас, у немца и норвежца имеется игра в запасе. Рублев, которому осталось сыграть с Руудом, пока не имеет побед.

Андрей Рублев теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Федор Емельяненко: я еще чувствую в себе потенциал и хочу побиться на ринге

Федор Емельяненко: я еще чувствую в себе потенциал и хочу побиться на ринге

Медведев победил Де Минора на Итоговом турнире ATP

Дзюба признался в любви к "Спартаку" и призвал его назначить Черчесова

Президент турецкого футбольного клуба получил более 3,5 лет тюрьмы за атаку на судью

Россияне выиграли медальный зачет ЧМ по самбо

"Краснодар" сыграл вничью с "Рубином" и прервал 11-матчевую серию побед

"Краснодар" сыграл вничью с "Рубином" и прервал 11-матчевую серию побед

Медведев проиграл Фрицу в первом туре Итогового турнира ATP

Томаш Амарал покинет пост спортивного директора "Спартака"

Томаш Амарал покинет пост спортивного директора "Спартака"

В Париже усилят меры безопасности на время матча между Францией и Израилем

ЦСКА обыграл "Крылья Советов" в чемпионате России по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });