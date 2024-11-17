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Итальянский теннисист Синнер выиграл Итоговый турнир ATP

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем Итогового турнира ATP.

В финальном матче в Турине он обыграл пятую ракетку Тейлора Фрица – 6:4, 6:4.

Синнер выиграл Итоговый турнир впервые в карьере. При этом год назад он дошел до финала, где уступил сербу Новаку Джоковичу. Джокович является рекордсменом турнира по числу титулов – 7. В этом году он участия не принял из-за травмы.

В соревновании выступили два россиянина – Даниил Медведев (№4 в мировом рейтинге) и Андрей Рублев (8), но они не смогли выйти в плей-офф.

Медведев выигрывал турнир в 2020 году.

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