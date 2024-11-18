Напавших на тренера Вадима Евсеева отправили под стражу

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Следствие возбудило уголовное дело в отношении двух фигурантов, напавших на представителей футбольного клуба "Ленинградец" в Астрахани, сообщает пресс-служба местного УВМД.

"Следствием Отдела полиции №4 УМВД России по городу Астрахани возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в сообщении.

Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось, оба, будучи нетрезвыми, подошли к троим мужчинам и попросили прикурить. Получив отказ, инициировали драку. Один из задержанных достал из кармана нож, а второй перцовый баллончик. Среди пострадавших – экс-футболист сборной России, а ныне главный тренер "Ленинградца" Вадим Евсеев. По сообщениям СМИ, ему в лицо брызнули газовым баллончиком, на его ассистента Александра Шмарко напали с ножом.

Обоим арестованным грозит лишение свободы на срок до семи лет.