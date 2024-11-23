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Глава Промсвязьбанка Петр Фрадков стал председателем ВФЛА

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков возглавил Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на четырехлетний срок, сообщили в пресс-службе федерации.

"В результате голосования, прошедшего на отчетно-выборной Конференции ВФЛА 23 ноября в Москве, он был единогласно избран на пост председателя федерации на четырехлетний срок", - сообщили в пресс-службе ВФЛА в субботу по итогам конференции.

С января 2022 года Петр Фрадков был главой попечительского совета ВФЛА.

"Мы сделаем акцент на развитие детского, юношеского и юниорского спорта, массового и профессионального спорта и спорта высших достижений",- сказал Фрадков, его слова привели в пресс-службе Федерации.

По его мнению, также необходимо преодолеть последствия длительных сроков изоляции российских спортсменов.

"Это и привлечение иностранных спортсменов на наши соревнования, и участие российских спортсменов в чемпионатах других стран, и приглашение специалистов со всего мира для обмена опытом, все это большая работа которая поможет нам перезапустить отношения с международной федерацией легкой атлетики, чтобы обеспечить российским легкоатлетам возможность участвовать в мировых стартах", - сказал Фрадков.

Фрадков сменил на посту главы ВФЛА Петра Иванова, который занимал должность с 2020 года.

Петр Фрадков Промсвязьбанк
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