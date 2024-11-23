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"Зенит" в большинстве обыграл "Оренбург" и стал лидером РПЛ

"Зенит" в большинстве обыграл "Оренбург" и стал лидером РПЛ
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой во время матча
Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 1:0 победили "Оренбург" в гостевом матче 16-го тура чемпионата России.

На 90+6 минуте гол забил Александр Ерохин. За пять минут до этого ворота хозяев поразил Лусиано Гонду, но его гол отменили из-за положения "вне игры".

С 38-й минуты "Оренбург" играл в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Александр Коваленко.

Победа позволила "Зениту" набрать 39 очков и выйти на первое место в турнирной таблице. У ближайшего преследователя, "Краснодара" на два очка меньше. В воскресенье "Краснодар" сыграет с "Химками" в гостях.

Зенит Оренбург РПЛ футбол
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