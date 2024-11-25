Cadillac c 2026 года будет выступать в "Формуле-1"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - "Формула-1" на своем сайте объявила о достижении соглашения включить в состав участников "Королевских гонок" команды Cadillac.

Cadillac начнет выступление в чемпионате мира по автогонкам класса "Формула-1" с 2026 года.

"Приверженность General Motors и Cadillac этому проекту является важной и позитивной демонстрацией эволюции нашего спорта. Мы с нетерпением ждем прогресса и роста этого проекта, уверенные в полном сотрудничестве и поддержке всех вовлеченных сторон", - заявил Стефано Доменикали, президент и генеральный директор "Формулы-1"

В результате в 2026 году будет 11 команд "Формулы-1".

Контракт подписан между "Формулой-1" и американской компанией General Motors, которую будет представлять Cadillac.