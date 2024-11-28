Клубы РПЛ призвали Федорищева предоставить информацию о коррупции в футболе

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Клубы Российской премьер-лиги обратились к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой предоставить сведения об имеющихся, по его словам, коррупционных схемах в отечественном футболе.

"(...) мы максимально заинтересованы в раскрытии достоверной информации и готовы оказывать любую поддержку лицам, которые обладают сведениями, способными повлиять на репутацию клубов РПЛ. Если такие сведения подкреплены фактами", - говорится в заявлении лиги в четверг.

"В связи с этим мы направили письмо губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе. Заявляем о необходимости проведения расследования по изложенным фактам, выражаем полную готовность принять участие в данном процессе и инициировать обращение в юрисдикционные органы РФС, а также правоохранительные органы для установления и наказания виновных лиц", - отмечается в тексте обращения.

В заявлении также подчеркивается, что РПЛ и клубы дорожат деловой репутацией доверием болельщиков и отношениями с деловыми партнерами. Они признают, что "судейский вопрос – один из главных катализаторов негативного восприятия продукта РПЛ и всего профессионального футбола".

"Вместе с тем считаем, что, когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами", - выразили свою позицию в РПЛ.

Ранее Федорищев, ссылаясь на неназванного функционера "Крыльев Советов", заявил о том, что самарский клуб имеет долг в размере 36 млн рублей "преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола".