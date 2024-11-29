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Курбанов заявил, что не покидал бокс после мартовского поражения в бою за пояс WBA

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российский боксер Магомед Курбанов, который 30 ноября в Екатеринбурге проведет бой с соотечественником Асланбеком Козаевым, заявил, что был опустошен после поражения от представителя Узбекистана Исраила Мадридова в поединке за пояс чемпиона мира по версии WBA 8 марта.

"Не так много времени прошло с предыдущего поединка, я никуда не уходил и не пропадал! Просто иногда такое случается, мы ошибаемся, и что-то идет не так, просто нужно, чтобы в дальнейшем это не повторялось. Было чувство опустошения, но я решил, что нужно что-то делать. Просто пошел в зал, начал тренировать, делиться опытом с теми, кто хочет перенять его от меня. Когда учишь, смотришь на бокс с другой стороны", - приводит слова Курбанова пресс-служба Федерация бокса России.

СпортМагомед Курбанов и Асланбек Козаев проведут бой 30 ноября в ЕкатеринбургеЧитать подробнее

"Прошел сборы у моих друзей, которые открыли зал в Дубае. Я был там долго, и весь мой фокус был на боксе. Я влился в него обратно, начал спарринговать, заходить в кондиции и пошагово вернулся в форму. С ней вернулись голод, мой стиль", - отметил спортсмен.

Что касается предстоящего оппонента, Козаева, Курбанов назвал его хорошим соперником: "я слышал его имя, но никогда не обращал внимания".

"Всегда говорил и говорю промоутеру: кого дадите, с тем буду боксировать. Удачи Асланбеку, побоксируем с ним и посмотрим, что выйдет. Думаю, он заряжен, знает, куда приехал и с кем будет боксировать. Но я очень серьезно настроен на этот бой, и неважно, кто соперник", - заявил Курбанов.

В пятницу Курбанов и Козаев прошли официальную процедуру взвешивания. Вес Курбанова составил 72 кг, а его соперника - 71,8 кг.

10-раундовый бой в первом среднем весе возглавит турнир RCC Boxing Promotions.

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