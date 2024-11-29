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РФС приступил к проверке матчей "Крыльев Советов" за два года

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз получил информацию от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева еще в октябре и начал проверку всех матчей "Крыльев Советов" за последние два года, она будет завершена в декабре, сообщил журналистам глава РФС Александр Дюков.

"Мы эту информацию получили от губернатора еще в октябре. И с октября мы ведем проверку судейства всех матчей Крыльев советов за последние два года, - сказал Дюков по итогам заседания исполнительного комитета РФС в пятницу.

Он добавил, что проверка продолжается и будет завершена в декабре. "На данный момент те матчи, которые были проанализированы и изучены. Да, безусловно, были ошибки как в сторону команды "Крылья Советов" так и против нее, но чего-то такого системного, экстраординарного со стороны футбольных судей мы пока не обнаружили", - сказал Дюков.

Имя сотрудника назвать не можем

На просьбу журналистов назвать сотрудника "Крыльев Советов", который обратился к губернатору Самарской области и сообщил о долге перед судейством, Дюков ответил: "Назвать сотрудника клуба "Крылья Советов" я не могу, мне его фамилия неизвестна. Об этой информации мне рассказал Павел Юрьевич Каманцев, который говорил с губернатором".

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев, в свою очередь, заявил, что сотрудника назвать он также не может. "Как сказал губернатор, сейчас это уже тайна следствия", - пояснил глава комитета. В связи с этим он подчеркнул, что РФС не хотел бы препятствовать работе правоохранительных органов.

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"А почему за два года анализируем? Потому что со слов губернатора долг сформировался примерно за этот период, поэтому уже с запасом берем, чтобы проанализировать - какая была динамика, что вынудило формировать такой бюджет и был ли вообще такой факт", - уточнил Каманцев.

Дюков также рассказал о телефонном разговоре, который состоялся у него с губернатором Самарской области. В ходе этого телефонного разговора губернатор подтвердил, что у него есть информация и материалы, которые он собирается передать в правоохранительные органы.

Комментируя вопрос о том, будут ли проведены проверки других клубов Российской премьер-лиги в связи с тем, что губернатор заявлял о десяти клубах, которые участвуют в коррупционной схеме с судейством, он ответил, что "на данный момент нет". "В моем личном разговоре я не получил от губернатора информации относительно десяти клубов. Поэтому, на данный момент, нет оснований для проведения какой-то дополнительной проверки",- пояснил глава РФС.

Ранее Федорищев, ссылаясь на неназванного функционера "Крыльев Советов", заявил о том, что самарский клуб имеет долг в размере 36 млн рублей "преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола".

Александр Дюков Крылья Советов футбол Павел Каманцев
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