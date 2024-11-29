РФС приступил к проверке матчей "Крыльев Советов" за два года

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз получил информацию от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева еще в октябре и начал проверку всех матчей "Крыльев Советов" за последние два года, она будет завершена в декабре, сообщил журналистам глава РФС Александр Дюков.

"Мы эту информацию получили от губернатора еще в октябре. И с октября мы ведем проверку судейства всех матчей Крыльев советов за последние два года, - сказал Дюков по итогам заседания исполнительного комитета РФС в пятницу.

Он добавил, что проверка продолжается и будет завершена в декабре. "На данный момент те матчи, которые были проанализированы и изучены. Да, безусловно, были ошибки как в сторону команды "Крылья Советов" так и против нее, но чего-то такого системного, экстраординарного со стороны футбольных судей мы пока не обнаружили", - сказал Дюков.

Имя сотрудника назвать не можем

На просьбу журналистов назвать сотрудника "Крыльев Советов", который обратился к губернатору Самарской области и сообщил о долге перед судейством, Дюков ответил: "Назвать сотрудника клуба "Крылья Советов" я не могу, мне его фамилия неизвестна. Об этой информации мне рассказал Павел Юрьевич Каманцев, который говорил с губернатором".

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев, в свою очередь, заявил, что сотрудника назвать он также не может. "Как сказал губернатор, сейчас это уже тайна следствия", - пояснил глава комитета. В связи с этим он подчеркнул, что РФС не хотел бы препятствовать работе правоохранительных органов.

"А почему за два года анализируем? Потому что со слов губернатора долг сформировался примерно за этот период, поэтому уже с запасом берем, чтобы проанализировать - какая была динамика, что вынудило формировать такой бюджет и был ли вообще такой факт", - уточнил Каманцев.

Дюков также рассказал о телефонном разговоре, который состоялся у него с губернатором Самарской области. В ходе этого телефонного разговора губернатор подтвердил, что у него есть информация и материалы, которые он собирается передать в правоохранительные органы.

Комментируя вопрос о том, будут ли проведены проверки других клубов Российской премьер-лиги в связи с тем, что губернатор заявлял о десяти клубах, которые участвуют в коррупционной схеме с судейством, он ответил, что "на данный момент нет". "В моем личном разговоре я не получил от губернатора информации относительно десяти клубов. Поэтому, на данный момент, нет оснований для проведения какой-то дополнительной проверки",- пояснил глава РФС.

Ранее Федорищев, ссылаясь на неназванного функционера "Крыльев Советов", заявил о том, что самарский клуб имеет долг в размере 36 млн рублей "преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола".