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ЦСКА и "Рубин" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА и казанский "Рубин" со счетом 2:2 завершили матч 17-го тура чемпионата России по футболу.

Игра прошла в Москве.

"Рубину" удалось создать преимущество в два гола: отличились Мирлинд Даку (43-я минута) и Егор Тесленко (52).

ЦСКА ответил точными ударами Матвея Лукина (63, 90+6).

Второй гол армейцев состоялся уже при неравных составах: на 65-й минуте вторую желтую карточку получил футболист "Рубина" Дмитрий Кабутов.

Команды – соседи по турнирной таблице. ЦСКА занимает шестое место (28 очков), "Рубин" - седьмое (23).

ЦСКА футбол Рубин РПЛ
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