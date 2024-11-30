Боксеры Шумков и Курбанов победили на турнире в Екатеринбурге

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Российские боксеры Всеволод Шумков и Магомед Курбанов одержали свои очередные победы в рамках турнира RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

Чемпион IBA в весе до 57 кг, чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023 Всеволод единогласным решением судей по итогам восьми раундов боя во втором полулегком весе победил соотечественника Армена Атаева.

В сентябре Шумков единогласным решением судей победил чемпиона мира и Азии 2019 года Миразизбека Мирзахалилова из Узбекистана и завоевал пояс IBA в весе до 57 кг. Но уже было анонсировано, что эти боксеры в январе проведут реванш.

"Буквально полтора месяца назад у меня прошел бой за титул IBA. Это был достаточно тяжелый поединок, но мне удалось завоевать пояс. Сейчас, в этом рейтинговом бою, мне удалось показать, наверное, половину своих возможностей. Только поэтому у соперника что-то получалось. А так - результатом доволен!" - сказал Шумков, слова которого приводит Федерация бокса России.

"На родной земле получилось выиграть, порадовать зрителей. Пока не знаю, какие планы в профессионалах. В 2025 году хочу сконцентрироваться на любительской карьере. Там я еще не стал чемпионом мира. Взял пока только золото чемпионата Европы. Так что теперь отдам все силы туда, чтобы стать чемпионом мира", - отметил он.

В главном поединке турнира RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов техническим нокаутом в шестом раунде победил соотечественника Асланбека Козаева.

Для Курбанова этот поединок стал первым после мартовского поражения в Саудовской Аравии в бою за пояс чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе с Исраилом Мадримовым из Узбекистана. Курбанов занимает седьмую строчку WBA.

"Вернулись, хороший бой. Спасибо Козаеву, его команде. Да, они возмущены остановкой, и я понимаю, как они переживают, нервничают. Это естественные эмоции, к ним никаких претензий. Вернулись, и не собираемся останавливаться! Теперь только вперед", - сказал Курбанов.

Также в рамках шоу в Екатеринбурге пояс WBA Asia во втором среднем весе завоевал россиянин Никита Зонь, который техническим нокаутом в шестом раунде победил Одилжона Аслонова из Узбекистана. Российский полутяжеловес Денис Савицкий в 8-раундовом бою единогласным решением судей победил соотечественника Артема Киселева.