"Спартак" разгромил "Краснодар" в чемпионате России по футболу

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:0 победили "Краснодар" в гостевом матче 17-го тура чемпионата России.

На 17-й и 28-й минутах голы забил Манфред Угальде, который довел число голов в нынешнем чемпионате до 14 и упрочил лидерство в списке бомбардиров.

На 90+4 минуте отличился Эсекьель Барко.

"Спартак" набрал 34 очка и, обойдя "Локомотив", поднялся на третью строчку в турнирной таблице.

Впервые проигравший в чемпионате "Краснодар" занимает второе место (38). Лидирует петербургский "Зенит" (39).

Результат матча – реванш "Спартака" за поражение "Краснодару" со счетом 0:3 в первом круге.