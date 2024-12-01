Поиск

"Спартак" разгромил "Краснодар" в чемпионате России по футболу

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:0 победили "Краснодар" в гостевом матче 17-го тура чемпионата России.

Спорт"Зенит" проиграл "Крыльям Советов" в 17-м туре в РПЛ"Зенит" проиграл "Крыльям Советов" в 17-м туре в РПЛЧитать подробнее

На 17-й и 28-й минутах голы забил Манфред Угальде, который довел число голов в нынешнем чемпионате до 14 и упрочил лидерство в списке бомбардиров.

На 90+4 минуте отличился Эсекьель Барко.

"Спартак" набрал 34 очка и, обойдя "Локомотив", поднялся на третью строчку в турнирной таблице.

Впервые проигравший в чемпионате "Краснодар" занимает второе место (38). Лидирует петербургский "Зенит" (39).

Результат матча – реванш "Спартака" за поражение "Краснодару" со счетом 0:3 в первом круге.

Зенит Краснодар Локомотив Спартак футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Футболист "Фиорентины" потерял сознание во время матча с "Интером"

"Зенит" проиграл "Крыльям Советов" в 17-м туре в РПЛ

"Зенит" проиграл "Крыльям Советов" в 17-м туре в РПЛ

ЦСКА и "Рубин" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

Усманов избран на пост президента Международной федерации фехтования

Усманов избран на пост президента Международной федерации фехтования

"Динамо" сыграет с ЦСКА в Кубке России по футболу

"Динамо" сыграет с ЦСКА в Кубке России по футболу

РФС приступил к проверке матчей "Крыльев Советов" за два года

РФС приступил к проверке матчей "Крыльев Советов" за два года

Глава РФС Дюков будет переизбираться на новый срок

Глава РФС Дюков будет переизбираться на новый срок

"Динамо" победило "Локомотив" и вышло в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

Сборная России по футболу не попала в число участников жеребьевки ЧМ-2026

Сборная России по футболу не попала в число участников жеребьевки ЧМ-2026

Попавшуюся на допинге теннисистку Швентек дисквалифицировали на месяц

Попавшуюся на допинге теннисистку Швентек дисквалифицировали на месяц
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });