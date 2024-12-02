Чемпион IBA Агрба высоко оценил победный бой Курбанова после возвращения

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Чемпион IBA до 67 кг, обладатель поясов IBF Intercontinental и WBA Continental в первом полусреднем весе Харитон Агрба назвал качественным поединок его соотечественника россиянина Магомедова Курбанова Магомеда Курбанова на турнире RCC Boxing Promotions с Асланбеком Козаевым.

"Поздравляю Магомеда с возвращением, он очень качественно отработал. Уже в следующем бою хочется увидеть его с оппозицией уже другого уровня и посмотреть, какую работу он проделал. А после долгого простоя сейчас у него получился хороший поединок. Видно, что Магомед в хорошей форме", - сказал Агрба "Интерфаксу".

"А вот говорить о перспективах чемпионской гонки можно после поединков с другой оппозицией. Тогда можно понять – готов он или нет. Сейчас у Магомеда все получилось. Желаю ему удачи!" - отметил он.

Как сообщалось, Курбанов победил техническим нокаутом в шестом раунде. Для Курбанова этот поединок стал первым после поражения в бою за пояс чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе с Исраилом Мадримовым из Узбекистана в марте текущего года.