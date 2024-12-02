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Проведение Всемирных игр дружбы в России отложено

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом "впредь до особого решения" отложил проведение международных соревнований "Всемирные игры дружбы".

В соответствии с указом, опубликованным на портале правовой информации, это делается "в целях защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности".

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"Впредь до особого решения президента отложить проведение международных соревнований "Всемирные игры дружбы", предусмотренных указом президента РФ от 19 декабря 2023 года "О проведении международных соревнований "Всемирные игры дружбы" в 2024 году", - говорится в документе.

Первые Игры дружбы были запланированы на 15-29 сентября 2024 года, они могли состояться в Москве и Екатеринбурге. Как говорилось в указе президента РФ, Всемирные игры дружбы должны были быть проведены "в целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, развития новых форматов международного спортивного сотрудничества...".

Летом прошлого года Международная ассоциация дружбы (IFA) выступила с инициативой о переносе Игр на 2025 год. Основной причиной для пересмотра даты проведения турнира стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года.

Владимир Путин Игры Дружбы
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