Проведение Всемирных игр дружбы в России отложено

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом "впредь до особого решения" отложил проведение международных соревнований "Всемирные игры дружбы".

В соответствии с указом, опубликованным на портале правовой информации, это делается "в целях защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности".

"Впредь до особого решения президента отложить проведение международных соревнований "Всемирные игры дружбы", предусмотренных указом президента РФ от 19 декабря 2023 года "О проведении международных соревнований "Всемирные игры дружбы" в 2024 году", - говорится в документе.

Первые Игры дружбы были запланированы на 15-29 сентября 2024 года, они могли состояться в Москве и Екатеринбурге. Как говорилось в указе президента РФ, Всемирные игры дружбы должны были быть проведены "в целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, развития новых форматов международного спортивного сотрудничества...".

Летом прошлого года Международная ассоциация дружбы (IFA) выступила с инициативой о переносе Игр на 2025 год. Основной причиной для пересмотра даты проведения турнира стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года.