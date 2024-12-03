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Путин поручил рассмотреть вопросы о сохранении автономности работы ОКР

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации совместно с Минспорта России рассмотреть вопросы сохранения автономности деятельности Олимпийского комитета России и обеспечения деятельности его президента в полном соответствии с Олимпийской хартией.

Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 17 октября.

"Администрации президента Российской Федерации совместно с Минспортом России и при участии Олимпийского комитета России дополнительно рассмотреть вопросы о сохранении автономности деятельности Олимпийского комитета России, об обеспечении деятельности его президента в полном соответствии с Олимпийской хартией, уставом Олимпийского комитета России и решениями, принятыми Олимпийским собранием, и при необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации и названный устав", - говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.

Срок исполнения данного поручения - 5 декабря.

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