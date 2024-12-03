Выступавший в НХЛ Шэйн Принс перешел из "Спартака" в "Адмирал"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Американо-белорусский хоккеист Шэйн Принс покинул "Спартак" и стал игроком владивостокского "Адмирала", сообщает пресс-служба московского ХК.

"Хоккейный Клуб "Спартак" Москва оформил сделку с "Адмиралом" из Владивостока. В обмен на нападающего Шэйна Принса в "Адмирал", "Спартак" получает денежную компенсацию", - говорится в сообщении.

32-летний форвард в этом сезоне набрал 7 (3+4 по системе "гол+пас") очков в 13 матчах. Всего за спартаковскую карьеру на его счету 73 (37+36) очка в 126 матчах.

Ранее он играл в НХЛ, защищал цвета "Оттавы" и "Нью-Йорк Айлендерс".

В 2020 году принял гражданство Белоруссии, в КХЛ в том числе играл в минском "Динамо".