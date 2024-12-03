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Шестилетнему мальчику запретили посещать игры ФК "Гавр" за поведение на трибунах

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Французский футбольный клуб "Гавр" до начала следующего года запретил шестилетнему болельщику посещать домашние матчи команды за поведение на стадионе, сообщает L'Equipe.

Его обвиняют в метании снарядов, коими оказались картонные стаканчики и бумажные шарики, во втором тайме матча чемпионата Франции против "Реймса" (0:3) в начале ноября.

Предположительно, мальчик целился в своего друга-сверстника, однако "снаряды", никого не задев, долетели до края футбольного поля – здесь располагаются рекламные щиты.

Инцидент указал в своем рапорте делегат матча, юного болельщика вычислили по записи видеоонаблюдения. В результате ему наложили временный запрет на посещение домашних матчей, равно как и сопровождающему мальчика взрослому человеку.

В клубе заявили, что обязаны действовать по этим вопросам и в условиях обострения поведения. "Гавр" также подчеркнул, что правила поведения распространяются на взрослых и детей. Родители мальчика оспаривать решение не стали.

футбол Франция Гавр
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