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Экс-футболист "Спартака" Ари стал спортивным директором "Торпедо"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Получивший российское гражданство бразилец Ари занял пост спортивного директора "Торпедо", сообщает пресс-служба московского ФК.

"Футбольный клуб "Торпедо Москва" официально сообщает о назначении на пост спортивного директора черно-белых 38-летнего специалиста Арикленеса да Силва Феррейры (Ари)", - говорится в сообщении.

Будучи футболистом, Ари в качестве нападающего выступал за "Аваи", "Форталезу". Первым его европейским клубоом был шведский "Кальмар", откуда он перешел в нидерландский АЗ. С 2010 по 2013 год Ари играл в московском "Спартаке", также в России выступал за "Краснодар" и столичный "Локомотив", с которым выиграл чемпионат России-2017/18.

Что касается "Торпедо", команда сейчас выступает в Первой лиге и занимает второе место.

Ари Торпедо Москва футбол
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