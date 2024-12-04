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Усманов приостановил работу во главе Международной федерации фехтования

Усманов приостановил работу во главе Международной федерации фехтования
Алишер Усманов
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Алишер Усманов решил добровольно приостановить исполнение своих полномочий в качестве президента Международной федерации фехтования (FIE). Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

В тексте обращения уточняется, что решение принято "в целях обеспечения эффективной работы федерации".

Временным исполняющим обязанности президента FIE назначен грек Эммануэль Кациадакис.

30 ноября Усманов выиграл на выборах главы FIE. Он получил 120 голосов, тогда как за единственного его соперника, главу Шведской федерации фехтования Отто Дракенберга проголосовали 26 человек.

Ранее – с 2008 по 2022 год – 71-летний Усманов уже возглавлял FIE, но приостановил исполнение обязанностей президента организации из-за санкций ЕС.

Алишер Усманов FIE фехтование
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