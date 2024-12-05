Главный тренер "Пари НН" Гончаренко дисквалифицирован за оскорбление судей

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - КДК РФС дисквалифицировал главного тренера нижегородского футбольного клуба "Пари НН" Виктора Гончаренко на два матча (один – условно) за оскорбительные высказывания в адрес судей.

Инцидент с тренером и судьями произошел по окончании 17-го тура РПЛ против "Ростова" (0:4).

"Мы получили рапорты от судей. После матча Гончаренко находился в подтрибунном помещении. В адрес помощника судьи Болотенкова сказал: "Вы общаетесь с игроками с такими хамскими рожами". После этого главный судья Бобровский предупредил Гончаренко и попросил успокоиться. Гончаренко в спину крикнул: "Ян, тебе недолго осталось, не волнуйся". После этого он хотел зайти в судейскую. Судьи не пустили его туда", - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц, слова которого приводит "Чемпионат".

"Слова "хамские рожи" — оскорбления. Гончаренко объяснил слова Бобровскому тем, что ему осталось недолго судить. За оскорбительное поведение дисквалифицировать Гончаренко на два матча (один условный) и оштрафовать на 250 тысяч рублей", - добавил руководитель ведомства.

Григорьянц указал на отягощающие обстоятельства, напомнив, что ранее Гончаренко уже наказывали за оскорбление официальных лиц.

Ближайший матч "Пари НН" - против московского "Спартака" 7 декабря.