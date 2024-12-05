Главного тренера "Спартака" оштрафовали за разбитое во время матча стекло

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - КДК РФС на 50 тысяч рублей оштрафовал главного тренера московского футбольного клуба "Спартак" Деяна Станковича, заявил глава ведомства Артур Григорьянц.

Поводом для наказания стало поведение сербского специалиста в кубковом матче против "Ростова" (Ростов-на-Дону). Раздосадованный ходом игры спартаковский тренер ударил по боковой стенке скамейки запасных и повредил ее.

"Станкович умышленно разбил стекло на скамейке запасных. За неспортивное поведение тренер оштрафован на 50 тысяч рублей", - приводит слова Григорьянца "Матч ТВ".

Игра прошла в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев – 2:1.

Это был ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. В первом матче в Москве также победил "Ростов" (1:0).

"Ростов" вышел в полуфинал Пути РПЛ. "Спартак" выбыл в нижнюю сетку, Путь регионов, здесь противостояния состоят из одного матча.