Экс-губернатор Самарской области поддержал Федорищева в вопросе работы с агентами в футболе

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Работа футбольного сообщества по регулированию агентской деятельности получит мощный импульс после заявления самарского губернатора Вячеслава Федорищева о возможной коррупции и работе агентских групп в футболе, сообщил бывший глава региона Дмитрий Азаров в ходе эфира на телеканале "Россия-24" в четверг.

"Думаю, что заявление по работе агентских (групп - ИФ) приведет к значительному результату. Работа, которая была начата футбольным сообществом по регулированию агентской, получит мощный импульс. В этом у меня сомнений нет", - сказал Азаров.

Он также отметил, что выступает за ограничение заработка агентов на трансферах.

"Неоднократно выступал о том, что необходимо умерить аппетит агентов. Все шаги, которые предпринимаются именно в этом направлении, поддерживаю", - подчеркнул Азаров.

При этом он обратил внимание, что давно не общается с футбольным агентом Павлом Андреевым.

"Нас знакомили с агентом Павлом Андреевым в Москве (...) У нас не было общения лет пять, с 2019 года. С тех пор мы не общались. Футбол живет слухами, это полная ерунда. Никаких угроз не было, не было общения", - сказал Азаров.

Как сообщалось, 26 ноября Федорищев на комиссии Госсовета РФ по развитию спорта заявил о коррупции в футбольном судейском корпусе. Ссылаясь на неназванного функционера "Крыльев Советов", губернатор сообщил о "долге" самарской команды в размере 36 млн рублей "преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола". Спустя несколько дней последовало заявление о намерении обратиться к правоохранителям и в связи с работой агентов в российском футболе.

Позже глава региона сообщил о том, что после изучения документации самарского футбольного клуба подготовил заявление в региональные ГУ МВД и прокуратуру по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств), ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Речь, по его словам, идет о "возможном обогащении предпринимательских структур за счет бюджетных средств".

"Принял решение провести такую внутреннюю работу, увидев объем средств, который мы направляем в период проведения специальной военной операции, через какие фонды, отчетность, последовательность. Проанализировав стоимость игроков, как они капитализируются за счет бюджета региона и потом продаются в интересах 90% коммерческих структур, - в нашем случае связанного с агентством Павла Андреева, принял решение глубоко изучить (вопрос - ИФ)", - сказал Федорищев.

Накануне в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области сообщили о проверке по заявлению губернатора. Как пояснили "Интерфаксу" во властных структурах региона, "заявление касается и вопросов судейства, и деятельности агентов, агентских групп".

Ранее Федорищев анонсировал проверки расходования бюджетных средств профессиональными спортивными клубами и новую стратегию развития, которая, по его словам, предусматривает изменение финансовой дисциплины, трансферной политики и предполагает поддержку и развитие клуба, а не агентских сообществ. Отмечалось, что дотации из регионального бюджета ФК "Крылья Советов", по словам губернатора, составили более 1,5 млрд рублей. На следующий сезон финансирование футбольного клуба сократится на порядка 800 млн рублей, общий бюджет клуба может составить порядка 2,3 млрд рублей с учетом обязательств, которые были накоплены за предыдущие периоды (с 2008-2023 годы задолженность клуба перед кредиторами составляла 1,17 млрд рублей - ИФ).

Согласно пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности АО "ПФК "Крылья Советов" за 2023 год, акционерами клуба с долями 73,81% и 26,19% являются ГУП Самарской области "Самарская казенная палата" и член совета директоров клуба Андрей Пашков соответственно.